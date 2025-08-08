Знаменитый охранник-красавчик аэропорта Внуково стал моделью

23-летний охранник аэропорта Внуково Игнатий Ланцов, по которому сходят с ума туристки, подписал контракт с модельным агентством, сообщает Mash .

Ланцов стал звездой соцсетей относительно недавно, но у него уже появилась армия поклонниц. Девушки караулят молодого человека на смене и снимают его на видео, чтобы потом создать ролики. Фанаток завораживает красота молодого человека, который работает обычным охранником аэропорта.

На волне популярности Игнатию начали присылать предложения о работе моделью. Парень получил приглашения от десятков агентств, в том числе от нью-йоркского Soul Artist Management.

Однако Ланцов решил подписать контракт с Open UP Model Management из Москвы. Молодой человек будет совмещать работу охранника с карьерой фотомодели. Он будет рекламировать одежду люксовых брендов.