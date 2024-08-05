Знаменитого режиссера Гаспара Ноэ заметили в московских барах

сегодня в 12:34

Кинорежиссер Гаспар Ноэ был замечен в московских барах, посетители сделали с ним фото, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

В ночь с 3 на 4 августа кинематографист побывал в нескольких барах Москвы. Некоторые посетители запечатлели его. Они опубликовали снимки в Сети. Кроме того, режиссера заметили на Красной площади. Он позировал с фотоаппаратом.

Визит Ноэ подтвердил глянцевый журнал «Москвичка». По данным издания, в столице режиссер будет участвовать в некоем секретном мероприятии.

Сам Ноэ информацию о приезде в Россию официально не подтверждал.

Гаспар Ноэ — французский и аргентинский режиссер. Он известен благодаря таким своим работам, как «Необратимость», «Любовь», «Вихрь».