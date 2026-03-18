Змеи начнут выходить из анабиоза в Подмосковье с потеплением

Пробуждение змей ожидается в Подмосковье после схода снега и установления устойчивого тепла. Рептилии выйдут из зимнего анабиоза и появятся на природных территориях региона, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

С наступлением весны холоднокровные рептилии покидают зимние убежища, чтобы погреться на солнце. Чаще всего их можно встретить на хорошо прогреваемых участках — на камнях, поваленных бревнах и лесных тропинках.

В Московской области обитают три вида змей: гадюка обыкновенная, медянка обыкновенная и уж обыкновенный. Все они занесены в Красную книгу региона и находятся под особой охраной. Ядовитой является только гадюка. Она предпочитает сухие лесные поляны и опушки и нападает лишь в целях самообороны — если на нее наступить или попытаться схватить. Медянка встречается в лесах разных типов и на сухих лугах, а уж чаще селится возле водоемов и влажных низин, где охотится на лягушек.

В ведомстве напомнили, что при встрече со змеей не следует паниковать или пытаться ее убить. Рептилию нужно спокойно обойти, избегая резких движений. Для прогулок по лесу рекомендуется надевать плотную высокую обувь, например резиновые сапоги или ботинки, и заправлять брюки внутрь. Владельцам дачных участков советуют регулярно косить траву, не захламлять территорию и не складировать спиленные деревья и бревна, которые могут стать укрытием для змей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.