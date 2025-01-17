Зять Трампа намерен построить в Белграде отель

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Инвестиционная фирма Affinity Partners, принадлежащая зятю избранного президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру, планирует построить в Белграде отель на месте здания бывшего министерства обороны Югославии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что Affinity Partners, инвестиционная фирма, которую Кушнер основал после ухода из Белого дома, и эмиратский миллиардер Мохамед Алаббар построят отель и комплекс апартаментов в сербской столице.

Как пишет RT, проект будет называться Trump.

Ранее сообщалось, что сербский президент Александр Вучич планирует инициировать телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Предметом разговора станут санкции против компании «Нефтяная индустрия Сербии».