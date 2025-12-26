Зимняя сказка в Подмосковье: деревья наклонились под тяжестью выпавшего снега
Деревья наклонились до земли под тяжестью выпавшего снега в Подмосковье
Фото - © Telegram/Москва с огоньком
Ночью в Московской области было снежно. Под тяжестью осадков до земли наклонились деревья, сообщает «Москва с огоньком».
На опубликованных фото видно, что дороги Подмосковья завалило снегом.
Под тяжестью снега часть деревьев склонила свои вершины до самой земли.
Ранее сообщалось, что днем 26 декабря в Москве и области будет от нуля до двух градусов тепла. Также ожидаются снег, гололедица, и ветер с порывами до 15 метров в секунду.
