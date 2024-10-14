Зимний парад: в Новокузнецке утки прошли по улице города

В соцсетях появилось видео, на котором стая уток идет по дороге Новокузнецка и мешает движению, сообщает Сiбдепо .

Пернатые на кадрах пытаются соблюдать правила дорожного движения, но на улице очень скользко, они не справляются.

Ранее сообщалось об обильном снегопаде в городах Кемеровской области. Снег начался утром 12 октября. Осадки выпали не только в Новокузнецке, но и в Прокопьевске, Киселевске и Беловском муниципальном округе.

ГИБДД региона рекомендует водителям проявлять максимальную осторожность: использовать противотуманные фары вместе с ближним светом фар при дожде и снегопаде и быть более заметными для других водителей, а также отказаться от резких манеров при выезде на полосы встречного движения.

В Москве также вскоре выпадет снег, но он быстро растает — прогнозируется 1-2 см снежного покрова. Снегопад синоптики обещают примерно 20 октября.