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Жутко красивое видео извержения вулкана Ключевской на Камчатке выложили в Сеть

Красивое, но жуткое видео извержения вулкана Ключевская сопка в Камчатском крае сняли на видео, опубликованное SHOT . Пепел «выплюнуло» на высоту семь с половиной километров над уровнем моря.

Поток лавы с вулкана достиг трех километров. Был объявлен оранжевый авиационный код.

Появилась угроза для региональных и международных авиаперелетов. Вулканы в Камчатском крае начали проявлять активность из-за случившихся недавно землетрясений.

На опубликованном видео лава разливается из вулкана. Она яркая и красная.

30 июля в регионе произошло сильное землетрясение магнитудой 8,8. Оно было одним из самых мощных за все время наблюдений в регионе.