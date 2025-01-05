Журова рассказала о дешевом отдыхе в Крыму

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала порталу «Туризм на русском» , что смогла отдохнуть в Крыму за 800 рублей в сутки.

Журова в интервью издания отметила развитие туристской инфраструктуры в России. Она особо выделила Крым, подчеркнув, что часто отдыхала там, пока не возникли проблемы с логистикой.

«В Крыму, клянусь, жила за 800 рублей в сутки. Находила места, где меня никто не трогает… и ходила потом в горы. Сколько у меня общения с народом, что я хочу наоборот уединиться, ха-ха», — заявила спортсмен и политик.

Ранее Журова критически отозвалась о российских атлетах, сменивших гражданство.