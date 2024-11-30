В Госдуме высказались о лидерах сборной России, сменивших гражданство

«Я не могу сказать, что не уважаю всех спортсменов, которые сменили гражданство в нынешнее время, и их решение. У каждого есть свои причины, каждый случай надо рассматривать индивидуально», — сказала Журова.

Она подчеркнула, что предателем считает сменившего гражданство лидера сборной России, которому создали все условия для будущих побед. При этом занимающие 10-15 места спортсмены России не нужны, поэтому их не в чем обвинить.

Журова добавила, что в смене гражданства и отъезде спортсмена ничего предосудительного нет, если человек после этого не осуждал и не говорил ничего плохого о стране. Возможно, это их единственная возможность выступить на крупных мировых соревнованиях из-за высокой конкуренции в России, считает депутат.

Ранее стало известно, что сборную России по футболу не допустят до жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.