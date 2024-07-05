Журналисты «Вечерней Москвы» награждены премией «Медиа-менеджер России — 2024»
Фото - © Наталья Шатохина / Вечерняя Москва
В четверг, 4 июля, состоялось торжественное вручение премии «Медиа-менеджер России — 2024». Среди лауреатов премии оказались сотрудники редакции «Вечерняя Москва», сообщается на сайте издания.
Заместитель главного редактора издания Алексей Зернаков стал лауреатом в номинации «За успешное управление ежедневным деловым выпуском газеты „Вечерняя Москва“ и реализацию концепции специального выпуска, посвященного ходу проведения СВО».
«Как говорят военные моряки, корабль — это оружие коллективное. То же самое можно сказать и про газету, которую нельзя сделать без профессиональной команды», — сказал главред издания.
Кроме того, премия была присуждена директору медиацентра Елене Плешивцевой. Она стала победительницей в номинации «За разработку и реализацию социально значимых проектов и комплекса мероприятий к 100-летнему юбилею газеты „Вечерняя Москва“».
Топ-менеджер Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России Джемир Дегтяренко отметил значительную трансформацию премии за 24 года существования. В первые годы у редакции было всего шесть номинаций, сейчас их уже 20, подчеркнул он.