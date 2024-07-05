Заместитель главного редактора издания Алексей Зернаков стал лауреатом в номинации «За успешное управление ежедневным деловым выпуском газеты „Вечерняя Москва“ и реализацию концепции специального выпуска, посвященного ходу проведения СВО».

«Как говорят военные моряки, корабль — это оружие коллективное. То же самое можно сказать и про газету, которую нельзя сделать без профессиональной команды», — сказал главред издания.

Кроме того, премия была присуждена директору медиацентра Елене Плешивцевой. Она стала победительницей в номинации «За разработку и реализацию социально значимых проектов и комплекса мероприятий к 100-летнему юбилею газеты „Вечерняя Москва“».

Топ-менеджер Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России Джемир Дегтяренко отметил значительную трансформацию премии за 24 года существования. В первые годы у редакции было всего шесть номинаций, сейчас их уже 20, подчеркнул он.