Журналистов Подмосковья приглашают на конкурс «Открытый взгляд на конкуренцию»

ФАС России открывает прием заявок на участие в Х Всероссийском конкурсе журналистов «Открытый взгляд на конкуренцию». Направлять заявки можно по 31 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.

К участию в конкурсе приглашаются журналисты федеральных и региональных печатных изданий, интернет-СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных радиокомпаний и телекомпаний.

«Открытый взгляд на конкуренцию» ежегодно проводится в целях адвокатирования конкуренции, а также повышения информационной открытости Федеральной антимонопольной службы.

Участники могут отправить материалы, опубликованные в СМИ в период с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года.

В конкурсе представлены следующие номинации: «ФАС на телевидении» — материал о деятельности антимонопольных органов в Российской Федерации в телевизионном эфире; «ФАС на радио» — материал о деятельности антимонопольных органов в Российской Федерации в радиоэфире; «ФАС в печати» — материал о деятельности антимонопольных органов в Российской Федерации в печатном издании, в интернет-СМИ или на сайте информационного агентства; «ФАС в интервью» — интервью с представителем антимонопольных органов Российской Федерации в печатном издании, в интернет-СМИ или на сайте информационного агентства; «Биржевой — значит конкурентный» — материал о биржевом товарном рынке и его антимонопольном регулировании.

Принять участие могут журналисты из всех регионов Российской Федерации. Конкурс проводится в один тур без предварительного отбора и квалификационных требований.

Основными критериями оценки работ будут качество поданных в рамках конкурса материалов, направленность на адвокатирование конкуренции, использование сравнительной информации, статистических данных, а также выразительность, точность и доходчивость языка изложения.

Подробнее ознакомиться с условиями участия можно по ссылке.

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