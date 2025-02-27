Журналистов и деятелей культуры не будут выпускать с Украины из-за мобилизации

Минкультуры Украины с 3 марта приостанавливает выдачу документов для выезда за границу для журналистов и деятелей культуры. Данное решение ведомства связано с тем, что многие мужчины не возвращаются в страну из-за всеобщей мобилизации, сообщает ТАСС .

На сайте министерства отмечено, что оно приостанавливает выдачу писем содействия в Погранслужбу, чтобы специалист мог выехать за границу. С помощью этих писем право на временный выезд получали мужчины призывного возраста, трудящиеся в сферах культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа.

Выдача подобных документов отменена до нормативно-правового урегулирования данного вопроса.

Также было много случаев, когда мужчины, получившие разрешение, не возвращались на Украину. В министерства объясняют такие показатели пробелами в законодательстве страны.

Советник министра культуры по вопросам стратегических коммуникаций и международного сотрудничества Дмитрий Золотухин уточнил, что за прошлый год, в основном в первые шесть месяцев, когда законодательство о мобилизации на Украине усилили, в страну не вернулись свыше 500 мужчин, которые выехали с помощью писем. На них заведены уголовные дела.

Ранее украинское правительство приняло решение продлить действие отсрочки от мобилизации для забронированных работников до 31 марта.