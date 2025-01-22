Журналистку из Татарстана обвиняют в публикации выдуманных материалов

21-летнюю журналистку из Татарстана, пишущую под псевдонимом Асия Несоевая, заподозрили в придумывании публикаций, сообщает Baza .

Девушка долгое время сотрудничала с различными СМИ, в том числе признанными иноагентами. Она даже была номинирована на журналистскую премию «Редколлегия». Вдруг издание попросило Асию подтвердить историю о российском военном, выпущенную в одном из материалов.

В ответ Несоевая прислала переписки, но их посчитали поддельными. После этого публикации журналистки убрали несколько изданий.

Сама девушка утверждает, что не придумывала материалы. При этом она «не снимает с себя ответственности и вины и никого не обвиняет».

«Из опубликованных текстов за мою жизнь нигде не придуманы цитаты, события и персоны», — заявила Несоевая.

По словам журналистки, она просто меняла имена и другие данные героев, потому что «не могла гарантировать им, что их не выдадут под пытками».

Ранее суд вынес приговоры мужчинам, изнасиловавшим журналистку рядом с телецентром «Останкино». Двое подсудимых были приговорены к 9 годам лишения свободы, а третий — к 4 годам.