Суд вынес приговоры мужчинам, изнасиловавшим журналистку рядом с «Останкино»

Троих мужчин, напавших на журналистку рядом с телецентром «Останкино» в столице, приговорили к лишению свободы. Наказание осужденные будут отбывать в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Инцидент произошел 6 июля 2024 года. Трое пьяных мужчин 22, 24 и 25 лет шли по ул. Академика Королева. Они увидели на улице одинокую девушку и напали на нее.

Один из фигурантов толкнул потерпевшую в спину. Девушка упала, после чего двое мужчин изнасиловали ее. Третий в этот момент наблюдал за обстановкой и говорил, что тоже собирается надругаться над потерпевшей. Девушка в итоге смогла сбежать от насильников.

Личности мужчин удалось установить, их задержали и отправили в СИЗО. Отмечалось, что потерпевшая — сотрудница «Матч ТВ», а ее насильники — граждане Узбекистана.

Фигурантам вынесли приговоры. Прокурор просил суд назначить каждому 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. В итоге двое подсудимых были приговорены к 9 годам лишения свободы, а третий — к 4 годам. Приговор на данный момент в законную силу не вступил.