Журналистам «Вечерней Москвы» вручили награды в Мосгордуме

Журналисты «Вечерней Москвы» удостоились благодарственных писем от председателя Московской гордумы Алексея Шапошникова. Сотрудники СМИ получили награды за активное освещение просветительской, гуманитарной и законотворческой деятельности столичного парламента, сообщается на сайте газеты.

Благодарственные письма получили главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов, спецкорр Алексей Хорошилов, директор медиа-центра издания Елена Плешивцева и заместитель главреда Юлия Тарапата.

«Я представляю, насколько тяжело язык законотворчества «переводить» на общепринятый, и вы прекрасно и профессионально справляетесь с этой задачей», — сказал председатель Мосгордумы Шапошников.

Глава департамента СМИ и рекламы Москвы Иван Шубин также получил благодарственное письмо от главы столичного парламента. Шубин отметил, что в седьмой созыв Мосгордумы в парламенте собрался такой состав, который оказался наиболее открыт к общению с прессой по сравнению со всеми своими предшественниками.