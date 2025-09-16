Журналиста «Русской службы BBC» Козенко* оштрафовали за твиты про выгул собаки

Журналиста «Русской службы BBC» Андрея Козенко* оштрафовали на 30 тысяч рублей. Всему виной твиты без иноагентской плашки про погоду и выгул собаки, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Козенко* живет в Великобритании. Несколько его твитов в соцсети X были посвящены погоде в Лондоне, где в июле было 33 градуса жары. Журналист напомнил, что он из Саратова, поэтому ему «окей». Во втором твите он назвал свою собаку «жучка-жучкой».

Правоохранительные органы обратили внимание на публикации, но не на само их содержание, а отсутствие соответствующей пометки о том, что информация размещена иноагентом. В итоге в Саратове, где Козенко* был зарегистрирован до 2016 года, провели суд.

На заседание журналист не явился, так как проживает в Великобритании. Это не помешало судье оштрафовать его на 30 тысяч рублей.

Ранее уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента против блогера Юрия Дудя* передали в московский суд, там его рассмотрят по существу. Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении журналиста.

* Физлица признаны иноагентами на территории России.