Суд в Москве рассмотрит уголовное дело против блогера Юрия Дудя*

Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента против блогера Юрия Дудя* передали в московский суд, там его рассмотрят по существу. Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении журналиста, рассказала пресс-служба столичной прокуратуры.

Дудя* обвиняют по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). 38-летнего блогера два раза за год привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента по части 4 статьи 19.34 КоАП России.

Несмотря на это, Дудь* продолжил публиковать материалы в одном из мессенджеров. Он не помечал, что те созданы иноагентом.

Дудя заочно заключили под стражу. Его объявили в межгосударственный розыск.

