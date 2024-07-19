Журналиста Гершковича приговорили к 16 годам тюрьмы по делу о шпионаже

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович признан виновным в шпионаже в РФ и приговорен к 16 годам лишения свободы, сообщает ТАСС .

Такое решение вынес Свердловский областной суд в пятницу.

Журналист будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он не признал свою вину.

Ранее государственный обвинитель потребовал для Гершковича 18 лет колонии строгого режима.

Американского журналиста задержали в Екатеринбурге в 2023 году по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. Он собирал сведения, относящиеся к государственной тайне в России.