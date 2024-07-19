Журналиста Гершковича приговорили к 16 годам тюрьмы по делу о шпионаже
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Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович признан виновным в шпионаже в РФ и приговорен к 16 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.
Такое решение вынес Свердловский областной суд в пятницу.
Журналист будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он не признал свою вину.
Ранее государственный обвинитель потребовал для Гершковича 18 лет колонии строгого режима.
Американского журналиста задержали в Екатеринбурге в 2023 году по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. Он собирал сведения, относящиеся к государственной тайне в России.