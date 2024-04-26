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Журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали по делу о фейках про ВС РФ

Журналист издания Forbes Сергей Мингазов был задержан по делу о распространении ложных сведений о действиях российской армии, сообщает РБК.

Причиной задержания стали посты Мингазова в соцсетях с его точкой зрения на события в Буче.

По словам адвоката журналиста Константина Бубона, мужчина сейчас находится в изоляторе временного содержания в Хабаровске. Он останется там, пока идет следствие.

В Forbes заявили, что пока не могут связаться с Сергеем Мингазовым.

Ранее СК попросил заочно арестовать блогера Kamikadze D* по делу о распространении фейков о ВС РФ.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента в России