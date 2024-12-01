Журналист Пивоваров* заявил, что его пригласили на беседу в МВД Узбекистана

Журналист и блогер Алексей Пивоваров* заявил, что съемочную группу «Редакции» пригласили на беседу сотрудники министерства внутренних дел Республики Узбекистан.

«Когда мы были в Нукусе, нас пригласили на беседу сотрудники МВД. Все хорошо!» — написал экс-сотрудник НТВ в своем Telegram-канале.

Создатель YouTube-канала «Редакция» добавил, что в ходе вежливой и корректной беседы с сотрудниками полиции съемочная группа рассказала о своих планах и в настоящее время уже продолжает свой путь дальше.

Ранее узбекское издание Hook сообщало, что сотрудники полиции задержали съемочную группу «Редакции» и Алексея Пивоварова* в Нукусе. При этом блогера силовики держали в отдельном кабинете.

* Признан в РФ физлицом-иноагентом в июне 2022 года.