Съемочную группу «Редакции» Пивоварова* задержали в Узбекистане
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, новости»
В узбекском Нукусе задержали съемочную группу «Редакции» экс-сотрудника НТВ Алексея Пивоварова*, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Как пишет издание Hook, журналистов и сотрудницу медиа Фериде Масхетову задержали «для беседы», так как ранее на команду написали заявление.
На сегодняшний день они находятся в ГУВД города. Полицейские требуют осмотра телефонов и не отвечают на вопросы о причинах задержания.
Пивоварова* при этом силовики держат в отдельном кабинете.
28 ноября журналист анонсировал выпуск репортажа из Узбекистана. Он выложил снимок на фоне хлопковых полей.
* Признан в РФ физлицом-иноагентом в июне 2022 года.