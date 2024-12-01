Съемочную группу «Редакции» Пивоварова* задержали в Узбекистане

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Как пишет издание Hook, журналистов и сотрудницу медиа Фериде Масхетову задержали «для беседы», так как ранее на команду написали заявление.

На сегодняшний день они находятся в ГУВД города. Полицейские требуют осмотра телефонов и не отвечают на вопросы о причинах задержания.

Пивоварова* при этом силовики держат в отдельном кабинете.

28 ноября журналист анонсировал выпуск репортажа из Узбекистана. Он выложил снимок на фоне хлопковых полей.

* Признан в РФ физлицом-иноагентом в июне 2022 года.