Журналист Карлсон неожиданно назвал Путина интересным и впечатляющим человеком

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Журналист Такер Карлсон считает Путина более впечатляющим, чем Байден

Американский журналист Такер Карлсон, бравший интервью у российского президента Владимира Путина, неожиданно в эфире Tucker Carlson Network назвал его более впечатляющим, чем американский лидер Джо Байден, пишет РИА Новости .

«Он интересный, умный, впечатляющий человек. Знаете, в некоторых смыслах явно гораздо более впечатляющий, чем Джо Байден», — отметил Такер.

Журналист пояснил, что не пытается занять какую-то позицию, но хочет донести до людей, каким, по его мнению, человеком является Владимир Путин. Такер считает, что общественность сама способна сделать какой-либо вывод.

Ранее Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден не сможет выиграть честные выборы. Американский журналист считает, что у политика «старческий маразм».