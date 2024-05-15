Журналист Карлсон неожиданно назвал Путина интересным и впечатляющим человеком
Журналист Такер Карлсон считает Путина более впечатляющим, чем Байден
Американский журналист Такер Карлсон, бравший интервью у российского президента Владимира Путина, неожиданно в эфире Tucker Carlson Network назвал его более впечатляющим, чем американский лидер Джо Байден, пишет РИА Новости.
«Он интересный, умный, впечатляющий человек. Знаете, в некоторых смыслах явно гораздо более впечатляющий, чем Джо Байден», — отметил Такер.
Журналист пояснил, что не пытается занять какую-то позицию, но хочет донести до людей, каким, по его мнению, человеком является Владимир Путин. Такер считает, что общественность сама способна сделать какой-либо вывод.
Ранее Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден не сможет выиграть честные выборы. Американский журналист считает, что у политика «старческий маразм».