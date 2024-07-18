В Подмосковье назначена министр правительства Подмосковья по конкурентной политике

Журавлева Светлана Николаева назначена министром правительства Московской области по конкурентной политике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Журавлева родилась в Люберцах.

Стаж государственной гражданской службы Журавлевой составляет более 21 года. С ноября 2013 Светлана Журавлева была заместителем председателя комитета по конкурентной политике Московской области, а с марта 2019 занимала должность первого заместителя руководителя.

Сайт комитета по конкурентной политике Московской области, страницы ведомства в социальных сетях: ВК, ТГ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.