Жуковские школьники побывали на экскурсии по теплоцентрали в Подмосковье

Экскурсию для школьников провел главный инженер теплоцентрали Николай Литунов. Он подробно объяснил, как предприятие обеспечивает теплом и горячей водой 98% многоквартирных домов и социальных объектов Жуковского.

Учащиеся увидели весь цикл подготовки и нагрева воды, а также смогли задать интересующие их вопросы специалистам предприятия.

На теплоцентрали ранее провели комплексную модернизацию двух паровых котлов БЭМ-25 и установили новый водогрейный котел по государственной программе. Это повысило надежность системы теплоснабжения и обеспечило ее безаварийную работу.

Кроме того, была реконструирована часть тепловой сети на улице Спасателей, что позволило улучшить теплоснабжение юго-западной части города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.