Животноводы Озер внедрили систему профилактики теплового стресса у коров

Животноводы озерского агрохолдинга «ОСП агро» внедрили систему профилактики теплового стресса у крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.

«Из-за летней жары у коров могут снизиться надои, ухудшиться показатели воспроизводства, также высокие температуры влияют на качество молока — в нем уменьшается содержание жира и белка. Для минимизации риска теплового стресса агрохолдинг «ОСП агро» реализует комплекс мер, направленных на создание комфортного микроклимата для животных», — рассказали на предприятии.

На фермах холдинга стали использовать комбинированные системы, включающие вентиляцию, орошение и контроль микроклимата.

Так, коровник на молочно-товарной ферме в Сеньково оснастили уникальной системой кросс-вентиляции. 84 вентилятора установлены вдоль 186-метровой стены коровника. Итог: при температуре на улице свыше +32 градусов, температура в коровнике не превышает +22 градусов. Эффект охлаждения усиливается за счет системы мелкодисперсного орошения водой — окропление животных водяной пылью также помогает избавиться от сухости воздуха, отгонять насекомых и снизить запыленность.

На ферме в Сенницы-1 оборудовали туннельную вентиляцию. Холодный воздух поступает в помещение коровника сквозь вентиляционные решетки в торцевой стене здания, смешивается с воздухом коровника и удаляется 20 вентиляторами на противоположной стене.

На всех фермах у животных обеспечен круглосуточный свободный доступ к прохладной воде, а поилки регулярно очищаются. Также осуществляется стимуляция потребления корма путем многократного ежечасного пододвигания корма на кормовом столе и кормления два раза или более в день.

«В результате коровы съедают больше корма, повышаются надои и улучшается качество молока», — отмечают животноводы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.