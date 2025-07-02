Живет в монастыре и ходит на службы: история «самого православного кота России»

В интернете распространилось видео с рыжим котом, лежащим в храме во время службы. Пользователи прозвали его «самым православным котом России». Как выяснилось, кота зовут Урсик, он обитает в Староладожском Никольском мужском монастыре.

Настоятель монастыря отец Филарет рассказал, что Урсик появился в обители около года назад. Кот пришел сам и выбрал себе хозяина — отца Павла. С тех пор питомец не отходит от него и сопровождает по монастырю. По словам настоятеля, коты в монастыре часто сами выбирают себе монахов, у которых остаются жить.

Урсик отличается добрым и ласковым характером, любит, когда его гладят, и иногда заходит на службы. В монастыре к этому привыкли, отмечая, что животные чувствуют себя здесь свободно. Отец Филарет добавил, что забота о животных — часть христианской любви и служения ближнему. Он напомнил о наставлении святого Силуана Афонского бережно относиться ко всему живому, что даровано Богом.