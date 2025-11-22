Жительницу Можайского округа Анну Сиушкину поздравили со 100-летием

Жительница деревни Шаликово Анна Афанасьевна Сиушкина 21 ноября отметила вековой юбилей. Поздравить виновницу торжества с этой знаменательной датой приехали заместитель главы Можайского округа Ольга Спиридонова, депутат Совета депутатов Александр Козлов и заведующая территориальным отделом Наталья Лапкина, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Они вручили Анне Афанасьевне поздравительные адреса и подарки, пожелав ей здоровья, бодрости и тепла от близких.

Ее жизнь — это история нашей страны, выстраданная и созданная своими руками. Родившись в 1925 году на Ставрополье, свое детство и юность она провела в суровые годы Великой Отечественной войны. Вместо учебы и игр — тяжелый труд для фронта.

«Наши мужчины на фронте были, а мы снабжали их питанием. Мы жили рядом с овцесовхозами… Мы, дети, купали овец. Грели воду и туда бросали специальные лекарства. От них у нас разъедало руки в кровь. Болят, не болят — ну, такое время, надо трудиться, и мы это понимали. И все знали, что так надо. Для Победы», — рассказывает Анна Афанасьевна.

После войны Анна Афанасьевна жила в Грозном, где ее муж, Василий, работал ртутным мастером. Привычка к труду, закаленная в детстве, осталась с ней навсегда. И даже сегодня, в свои 100 лет, она не сидит без дела!

Бабушка полна сил и энергии, ухаживает за садом и огородом, а ее особая любовь — это розы, которые она с большой заботой высаживает на своем участке.

На вопрос о секрете своего долголетия Анна Афанасьевна отвечает просто и мудро:

У нее двое детей, четверо внуков и целых девять правнуков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.