Жительница Великобритании 3 года прятала свою дочь в ящике от других людей

Жительницу Великобритании, которая держала свою двухлетнюю дочь в ящике под кроватью в течение 3 лет, приговорили к 7 годам лишения свободы, сообщает Infox .

Двухлетняя девочка была найдена всего за несколько недель до своего третьего дня рождения в доме в Чешире. Врачи отметили, что у нее были спутанные волосы и кожная сыпь.

Британка тщательно прятала свою дочь от окружающих, включая других детей и своего партнера, который часто проводил ночи в ее доме. За свои поступки женщина была признана виновной в жестоком обращении с детьми.

Судья отметил, что последствия для ребенка были катастрофическими как в физическом, так и в психологическом и социальном плане.

В процессе судебного разбирательства выяснилось, что мать не обращалась за медицинской помощью для своей дочери, у которой была расщелина неба, и не заботилась о ее нужде в питании и воде. О тяжелом состоянии девочки стало известно после того, как партнер женщины услышал шум и обнаружил ее в одной из комнат.

Британка утверждала, что не знала о своей беременности и чувствовала себя «сильно напуганной» во время родов. По итогам судебного решения ребенка передали опекунам.