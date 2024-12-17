Жительница Шатуры забрала к себе на зимовку замерзающих уток из парка

На пруду в парке Шатуры с весны жили утки. За лето и осень утки вывели потомство, окрепли, а с наступлением холодов улетели. Самые слабые, к сожалению, замерзли и погибли. Эта ситуация волновала жителей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Директор парка им. Гагарина Андрей Петраков сообщил, что четверых из шести уток удалось поймать и перевезти в частное подворье. Операция по спасению уток продолжается. Общественники планируют попробовать поймать оставшихся двух селезней. Если птицы не захотят покидать пруд, то селезней обеспечат зерном, сеном. Домик для уток уже есть на пруду.

«На пруду много валяется кусков хлеба, причем свежего. Я полагаю, что погибли утки ранее не только от холода все-таки. Роль большую сыграло еще и то, что их «сбили» с пути, прикормив. Они не улетели на юг. А хлеб добил их ЖКТ, кто послабее был, погибли. От хлеба начинается брожение в ЖКТ и от перекрута (заворот) они умирают», — прокомментировала жительница Шатуры Алена Шаршова, которая взяла на зимовку птиц.

На вопрос, почему Алена решила помогать уткам, она ответила, что у нее есть пустой вольер, где им найдется место.

«Каждая душа ценна. А всего три уточки в будущем могут поднять популяцию довольно сильно. К тому же я знаю, как их содержать, чем кормить, как отловить без вреда для психики и здоровья. Если я могу — почему не помочь?» — сказала спасительница уток.

После зимы утки по плану вернутся в парк и снова будут радовать горожан. Однако необходимо предупредить посетителей парка, что уток кормить хлебом и чипсами нельзя.

«До весны спокойно посидят у меня, а как лед с водоемов сойдет — вернем их жить в пруд», — заверила Алена.

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