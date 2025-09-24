сегодня в 13:13

Жительница Подмосковья выиграла в лотерее 56 млн руб, не угадав ни одного числа

В Московской области россиянка невероятно разбогатела, сорвав куш в лотерее на 56 миллионов рублей. При эnом она не угадала ни одного числа, сообщает «Царьград» .

Неожиданный успех пришел к ней благодаря необычным правилам розыгрыша: для победы требовалось не угадать ни одного номера.

Согласно правилам, для победы необходимо было либо верно назвать 12 чисел из 24, либо не угадать ни одного.

Женщина из России не угадала ни одного числа, что обеспечило ей получение крупного приза, заявили организаторы лотереи.