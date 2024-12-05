Жительница Подмосковья стала певицей года концерта-фестиваля «Счастье есть»

В концертном зале «Тушино Холл» в Москве состоялся новогодний телевизионный концерт-фестиваль «Счастье есть». Ленинский городской округ на мероприятии представила Анна Дмитриева, где она получила диплом победителя в номинации «Певица года» и фирменную статуэтку «Счастье есть». Анна исполнила авторскую песню «Стеклянная любовь», посвященную папе, который привил ей любовь к музыке, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Я очень прониклась необыкновенной атмосферой праздника и наполнилась невероятными эмоциями, абсолютно забыв о волнении. Можно сказать, что выступление прошло на одном дыхании, за что огромная благодарность организаторам, ведущим и всем тем, кто работал с нами в этот день. Все было организовано на высшем уровне, профессионально, могу сказать даже волшебно», — сказала автор-исполнитель, певица Анна Дмитриева.

Она рассказала, что вокалом начала заниматься с детства, часто подражая известным исполнителям. Окончив музыкальную школу по классам аккордеон и фортепиано, продолжала принимать участие в различных вокальных конкурсах и концертах. Анна не останавливается на достигнутом, ведь буквально на днях ей поступило предложение поучаствовать в Международном вокальном фестивале-конкурсе «Золотой голос России», организатором которого является Академия Эстрады и телевидения в Телецентре Останкино при поддержке телеканала MusicBox.

«Когда я приезжала домой к родителям с папой мы часто за инструментами исполняли известные мировые поп-хиты в домашней обстановке для друзей и близких. Он верил, что у меня все получится в музыкальной стезе. В юности папа организовал группу „ВИА“, состоящую из 4 музыкантов-солистов. Выступая на местных концертах, дискотеках, немножко гастролировав в ближайшие районы, они собирали достаточно серьезную аудиторию», — добавила Анна.

Организатором новогоднего концерта «Счастье есть» является кинопродюсерский центр SKEY-FILM, при поддержке Международного музыкального телеканала MusicBox Gold. Выступление Анны Дмитриевой можно будет увидеть в новогодние праздники на телеканале Music Box Gold.

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