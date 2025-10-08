Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею

Уроженка Подмосковья выиграла в лотерее «Спортлото „5 из 36“ свыше 27 миллионов рублей.

В начале 2025 года выигрыш Гюльнары в «Спортлото „6 из 45“ составил 100 тысяч рублей. Спустя несколько месяцев в 137509-м тираже лотереи „Спортлото „5 из 36“ ее билет, купленный сразу на три тиража со случайной комбинацией, принес удачу с первой же попытки. Сумма выигрыша достигла 27 438 040 рублей.

«Перед сном купила билет, думаю, пусть поиграют. Ночью решила проверить и увидела заветный желтый баннер с суммой. Правда, верилось с трудом, поэтому решила дождаться окончания всех трех тиражей, но мужа разбудила сразу», — поделилась эмоциями победительница.

По словам Гульнары, работающей в бьюти-сфере, основная часть выигрыша будет направлена на приобретение квартиры для дочери, а также на покупку нового автомобиля для себя.