Жительница Набережных Челнов обвинила ветклинику в гибели домашнего кота

Жительница Набережных Челнов заявила о гибели домашнего кота после лечения в ветеринарной клинике «Зверополис». По ее словам, неверно назначенное лечение привело к осложнениям и смерти животного, сообщает Челны Live .

В редакцию «Челны Live» обратилась жительница Набережных Челнов, рассказавшая о гибели кота после обращения в ветклинику «Зверополис». По словам женщины, лечение, назначенное специалистом, оказалось неэффективным и, по ее мнению, было выбрано неправильно. Это привело к тяжелым осложнениям и смерти питомца.

Коту на момент болезни было 7,5 лет, он всегда содержался в домашних условиях и ранее не имел серьезных проблем со здоровьем. Первые тревожные симптомы хозяйка заметила после возвращения семьи из отпуска — у животного был расширен один зрачок. Семья обратилась к ветеринарному офтальмологу в «Зверополис», однако врач не поставил точного диагноза и назначил несколько препаратов, включая антибиотики, не объяснив цель лечения.

Через одну–две недели состояние кота резко ухудшилось. В городской ветеринарной клинике специалисты предположили, что у животного могла быть черепно-мозговая травма, и отметили, что с самого начала следовало провести рентген. После посещения «Зверополиса» у кота появились признаки инфекции, и хозяйка считает, что он заразился именно в этой клинике.

Когда состояние питомца стало критическим, ветеринар, вызванный на дом, сообщил о необратимых процессах в организме и подтвердил версию о черепной травме. Коту назначили обезболивающее, но спустя месяц после появления первых симптомов он скончался.

Семья попыталась оставить отрицательные отзывы о работе клиники, однако, по словам женщины, администрация не отреагировала на обращения. Она также отметила, что слышала о похожих случаях от других владельцев животных, что усилило ее тревогу и чувство несправедливости.

