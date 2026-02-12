Жительница Москвы случайно постирала кота в стиральной машинке

Отмечается, что инцидент произошел вечером в квартире дома на улице Гиляровского. Женщина не заметила кота, который забрался в барабан, и запустила машинку. После этого раздались истошные кошачьи вопли. Женщина остановила машинку, но устройство замкнуло: открыть дверцу и слить воду не получалось.

Перепуганная хозяйка позвонила экстренные службы и кота спасли.

Ранее кот, которого чуть не постирали в стиральной машине, уже оправился после пережитого шока. Пожилая женщина из Москвы не заметила, как питомец запрыгнул в барабан.