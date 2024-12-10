Жительница Екатеринбурга спряталась от судебных приставов в диване

Жительница Екатеринбурга, которая не выплатила алименты на своего ребенка, спряталась от пришедших к ней судебных приставов в диване, сообщает «112» .

Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Должницу арестовывали на 10 суток, однако ее это не остановило от последующего уклонения от уплаты.

Когда долг возрос до 140 тыс. рублей, в квартиру к женщине и ее сожителю нагрянули приставы. Жительница Екатеринбурга решила спрятаться от них и выбрала для этого раскладной диван.

Приставы обыскали квартиру и все же смогли найти женщину. Теперь в отношении нее собираются возбудить уголовное дело за неуплату алиментов.

Ранее нижегородка спряталась от судебных приставов в тумбочке. Она была привлечена к уголовной ответственности за неуплату алиментов.