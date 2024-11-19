Торчали только ноги: нижегородка спряталась от судебных приставов в тумбочке

Обыкновенная тумбочка стала укрытием для должницы в Нижнем Новгороде. Женщина решила, что там судебные приставы ее точно не найдут, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Нижегородской области.

Жительница Ардатовского района была привлечена к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Ей назначили 9 месяцев исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. Однако гражданка не отбывала наказание, в результате чего оно было заменено на 3 месяца лишения свободы в колонии-поселении. Также было принято решение об объявлении женщины в розыск.

Судебным приставам удалось выяснить от соседей, что женщина работает на местной ферме и может находиться там. Когда они прибыли на ферму, встретили ее коллегу, который заявил, что осужденной на месте нет, а где она находится, ему неизвестно.

При обследовании подсобного помещения пристав заметил небольшую тумбочку, из-под которой выглядывали ноги. Выяснилось, что женщина, обладая небольшим ростом, сумела уместиться в этом шкафчике.

После задержания судебный пристав передал женщину сотрудникам службы исполнения наказаний для проведения дальнейших процессуальных мероприятий.