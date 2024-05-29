Жителям Серпухова предлагают посетить парк им. Степанова и попробовать особую выпечку

В парке имени Олега Степанова Серпухова открылось кафе с уникальной выпечкой. Там можно попробовать трдельник и полюбоваться парой лебедей, расположившись на летней веранде.

«Основной продукт нашей кофейни — трдельник. Это чешская выпечка, известная с середины 17 века. Она имеет особый аромат и вкус. Трдельник посыпается различными посыпками, можно добавить внутрь начинки: нутеллу, соленую карамель, джем и другие. Более 30 комбинаций. Это эксклюзивный продукт в Московской области», — сказал совладелец кафе Trdlo_Café Павел Жестков.

В кафе продается кофе, которое привозят из Италии. Также там есть лимонады, холодные кофейные напитки. В холодную погоду в кафе варят глинтвейн из безалкогольных соков.

«В парке сейчас очень здорово после реконструкции 2021 года, стало уютно и красиво. У нас есть веранда, на которой можно приятно провести время летними вечерами, насладиться благоухающим парком и посмотреть на лебедей», — говорит Павел.

По словам Жесткова, открыли кафе именно в парковой зоне, потому что сюда люди приходят за хорошим настроением, впечатлениями и зарядом позитива.

«Когда открывали бизнес, для нас в первую очередь было важно удобство и минимальное количество передвижений по кабинетам со сбором бумаг. Мы, посмотрев информацию в сети, узнали, что есть возможность в «одно окно» открыть кафе через государственные структуры. В том числе Госуслуги помогли зарегистрироваться, все под ключ. Мы не бегали, не собирали кучу бумажек, за нас по сути все сделала система», — добавляет совладелец кафе.

Павел отмечает, что в концепцию кафе заложена не только продажа выпечки и напитков, а продажа хорошего настроения, позитива и знаний. Каждый гость может узнать историю кофе и другую информацию о напитке. На веранде владельцы кофейни включили исторические предметы: старинные кофеварки, турки, фотоаппараты. Здесь можно почувствовать историю развития кофеварения.

Также в парке расположено еще несколько кафе: в «Стардогс» продают хот-доги, в другом — «Кудрявый еж» — жареное мороженое, еще в парке можно купить кукурузу «Вкус детства». Каждый посетитель парка может бесплатно разместиться и поесть в зоне фудкорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.