Жителям РФ рассказали о самой короткой рабочей неделе в 2025 году

Последняя неделя декабря окажется наиболее короткой рабочей неделей в 2025 году. Об этом РИА Новости напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Жители РФ будут работать в последнюю неделю только два дня — 29 и 30 декабря. Эти даты выпадают на понедельник и вторник.

Россиян ожидают продолжительные новогодние праздники. Они начнутся 31 декабря 2025 года и закончатся 11 января 2026-го включительно.

Ранее сообщалось, что заявки на отдых в январские праздники начали поступать еще в октябре. Нередко россияне выбирают для отдыха в этот период Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Казань. Также они планируют поехать в Узбекистан, Италию, Таиланд, Белоруссию и иные государства.

