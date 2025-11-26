От Казани до Италии: куда россияне собираются на новогодние каникулы

Россияне на 35% чаще стали бронировать отели за границей на Новый год

Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» отметили, что заявки на отдых в январские праздники начали поступать еще в октябре, чаще всего это крупные туристические центры в России — Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Казань, но одновременно растет спрос и на отели за границей: в Белоруссии, Таиланде, Узбекистане, Турции, Италии и других странах, сообщает Life.ru .

В период новогодних каникул доля зарубежных путешествий составит 21%, что на 3 процентных пункта превышает аналогичный показатель предыдущего года. В этом году российские туристы при планировании новогодних поездок чаще выбирают страны с безвизовым режимом или удобным прямым авиасообщением.

Наиболее существенный рост числа бронирований наблюдается в странах Азии: количество забронированных туров во Вьетнам увеличилось в 2,5 раза, в Китай — вдвое, а в Таиланд — на 24%. Заметное увеличение бронирований также зафиксировано в странах Ближнего Востока: в ОАЭ рост составил 82%, а в Турции — 60%.

Среди европейских направлений положительную динамику демонстрируют страны, которые продолжают выдавать визы российским гражданам. Так, количество бронирований в Германию увеличилось почти в 2 раза, в Италию — на 62%, а во Францию — на 59%.

