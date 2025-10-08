Жителям Реутова представили проект нового сквера на улице Октября

В Реутове состоялась встреча с жителями, посвященная обсуждению проекта масштабной реконструкции сквера на улице Октября. Диалог прошел по инициативе председателя Совета депутатов Николая Ковалева с участием представителей администрации, городских структур, депутатского корпуса, Общественной палаты и подрядной организации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Целью встречи было подробно проинформировать горожан о предстоящих преобразованиях и ответить на все интересующие их вопросы.

Проект предусматривает комплексное благоустройство территории, затрагивающей часть улицы Октября в районе домов с 1 по 6, а также участок возле дома № 1 по улице Молодежной. Планируется полная замена малых архитектурных форм, установка новой современной детской площадки и замена спортивных тренажеров. Для обеспечения безопасности и комфорта на игровой и спортивной зонах будет уложено современное прорезиненное покрытие, а все пешеходные дорожки вымостят плиткой.

В ходе обсуждения жители высказали свои пожелания, в частности, попросили высадить больше хвойных деревьев. Также был поднят вопрос о вырубке старых насаждений. Представители власти заверили, что удалению подлежат только аварийные и засохшие деревья, что позволит сохранить здоровый зеленый фонд сквера. Отдельно в проекте предусмотрено создание тихой зоны для спокойного отдыха, украшением которой станет малая архитектурная форма с названием города — «Реутов».

Николай Ковалев подчеркнул, что временные неудобства, связанные со строительными работами, приведут к яркому и красивому результату, и обновленный сквер станет настоящим украшением города и одним из любимых мест отдыха для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.