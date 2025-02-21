Жителям Подмосковья рассказали о важности своевременной поверки приборов учета газа

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напоминает о необходимости своевременной поверки приборов учета газа. Выполнять поверку газового счетчика необходимо раз в 6-10 лет в соответствии со сроками, указанными в паспорте прибора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Узнать поверочный интервал и заказать услугу можно в л ичном кабинете клиента АО «Мособлгаз».

В случае использования прибора учета газа с истекшим сроком поверки оплата за потребленный газ взимается по нормативу, что обычно в 2-3 раза дороже.

Самые современные приборы учета газа оснащены GSM-модулем и передают показания в Мособлгаз автоматически, что повышает их точность. Также устройство можно настроить на автоплатеж.

Показания с установленных приборов учета газа нужно передавать ежемесячно: рекомендуемый интервал — с 20 по 28 число каждого месяца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.