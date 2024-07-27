Жителям Подмосковья рассказали о содержании территорий

Содержание территорий, в том числе у торговых объектов Подмосковья, находится на контроле министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Жители и гости региона отмечают — каждый год внешний вид магазинов, кафе и рестораны становятся лучше благодаря совместным усилиям сотрудников Министерства, представителей сферы услуг и администраций муниципалитетов.

Ежедневно проводится большая работа, направленная на:

Выявление предпринимателей, пренебрегающих правилами благоустройства;

Контроль за содержанием территорий, прилегающих к торговым объектам;

Проверку наличия договоров с региональными операторами и соблюдения графика уборки территории.

Так, например, в июле на территории Сергиево-Посадского городского округа инспекторами Министерства совместно с прокуратурой проверено более 120 объектов нестационарной торговли. А с начала года по заявкам жителей Подмосковья было устранено более 3 тыс. нарушений содержания объектов потребительского рынка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.