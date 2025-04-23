Жителям Подмосковья рассказали о новой схеме мошенничества в преддверии экзаменов

Мошенники вновь активизировались в преддверии ЕГЭ и ОГЭ. Злоумышленники предлагают купить «реальные» ответы или варианты заданий, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Мошенники создают поддельные сайты или каналы в популярных мессенджерах, где предлагают купить готовые ответы на ЕГЭ или ОГЭ, гарантируя высокие баллы, либо «реальные» варианты КИМ, чтобы заранее ознакомиться с заданиями.

Они используют фишинговые методы, тем самым собирают личные данные пользователей, запрашивая электронную почту, номер телефона, код из СМС для авторизации. Аферисты действуют якобы от лица сотрудников Федерального института педагогических измерений или Рособрнадзора. Они предлагают доступ к «закрытым серверам» с экзаменационными материалами или даже сдать экзамен вместо ученика за деньги.

Те, кто попадает на уловку мошенников, получает поддельные или архивные варианты заданий либо покупает «пустышки» вместо реальных ответов. Кроме того, есть вероятность заражения устройства вирусами и вредоносным ПО для кражи личных данных и денежных средств.

Мингосуправления региона рекомендует не доверять подобным предложениям, а также ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.