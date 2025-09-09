Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 9-11 сентября

9 сентября на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

10 сентября на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

11 сентября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Ногинском лесничестве – IV класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет – плюс 17-23 градусов ночью – плюс 8-13 градусов. Синоптики обещают почти безоблачную погоду, без дождей.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.