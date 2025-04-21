Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 21–23 апреля

20 апреля на территории гослесфонда Московской области произошли три пожара: в Озерном участковом лесничестве (Ногинский филиал ГАУ МО «Мособллес») на площади 0,01 га в 2 км от микрорайона Авиаторов г. о. Балашиха, в Ильинском участковом лесничестве (Орехово-Зуевский филиал ГАУ МО «Мособллес») на площади 8 га в 3 км от деревни Слободище Орехово-Зуевского г. о. и в Пригородном участковом лесничестве (Ногинский филиал ГАУ МО «Мособллес») на площади 0,2 га в 1 км от деревни Следово Богородского г. о. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

При тушении возгораний были задействованы 38 человек личного состава лесопожарных формирований и 21 единица техники.

Пожары были потушены в день выявления.

21 апреля на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

22 апреля на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

23 апреля на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 20-25 градусов, ночью — плюс 11-12 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.