сегодня в 09:11

Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 19–21 сентября

18 сентября на территории гослесфонда Московской области произошел 1 пожар: во Фрязевском участковом лесничестве (Ногинский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 1 км от поселка Фрязево г. о. Электросталь. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

При тушении возгорания были задействованы 5 человек личного состава лесопожарных формирований и 2 единицы техники.

Пожар был потушен в день выявления.

19 сентября на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском и Волоколамском лесничествах — I класс пожарной опасности.

20 сентября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Орехово-Зуевском и Талдомском лесничествах — III класс пожарной опасности, в Звенигородском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском и Шатурском — IV класс.

21 сентября на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском и Луховицком лесничествах — I класс пожарной опасности, в Орехово-Зуевском и Талдомском лесничествах — III класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском и Шатурском — IV класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 13-21 градусов, ночью — плюс 8-12 градусов. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием пасмурной погоды, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.