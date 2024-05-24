Жителям Подмосковья рассказали, кто такие дропперы и как они смогут навредить

Современные мошенники могут не только украсть ваши деньги, но и втянуть вас в серьезные неприятности, сделав полноценным участником преступной деятельности. Специалисты Главного управления региональной безопасности Подмосковья рассказывают, кто такие дропперы и почему они могут быстро заработать деньги и до 7 лет лишения свободы за один день. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дропперы — это люди, которых мошенники используют для достижения своих целей. Они не являются инициаторами преступления, но выполняют указания и получают за это проценты от сделки.

Задача дроппера проста:

предоставить данные своей банковской карты, на которую мошенники переведут средства;

обналичить полученную сумму в банкомате;

передать или перевести другим лицам;

получить определенный процент со сделки.

Бывает и так, что злоумышленники вовлекают в преступные схемы людей буквально силой: переводят деньги на карту либо пополняют счет мобильного телефона якобы по ошибке. Затем получателя средств просят их вернуть наличными или переводом на другую карту.

Так мошенники заметают следы: цепочка запутанная, организатор не участвует в ней напрямую. Это помогает замаскировать факт киберпреступления и запутать след переводов, так как операции проводятся под различными именами.

В случае задержания дроппера правоохранительными органами, ему грозит наказание в соответствии со статьей 174 УК РФ за незаконное отмывание денежных средств.

Гражданам напоминают, что незнание закона не освобождает от ответственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.