Жителям Подмосковья рассказали, когда в лесах появятся грибы и ягоды

Специалисты-микологи Подмосковья рассказали, что при установившейся сухой и жаркой погоде верхняя подземная часть грибницы «засыпает», переставая наращивать надземные «отростки», которые называют грибами. Причиной этого является недостаток влаги. Кроме того при сухой и жаркой погоде грибница уязвима для заражения личинками насекомых, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Нельзя порадовать и любителей лесных ягод. Летние их разновидности, такие как земляника, черника и малина уже не плодоносят. А осенние — голубика, ежевика и клюква при жаркой и сухой погоде либо вообще не плодоносят, либо дают малочисленный урожай ягод с далеко не самыми хорошими вкусовыми и витаминными качествами.

Кроме того, доступ в леса сейчас затруднен из-за опасной пожарной обстановки — с 6 по 12 сентября на территориях всех лесничеств Московской области ограничено посещение гражданами лесов, а въезд транспортных средств неминуемо приводит к штрафам от 50 000 рублей.

Конечно, в такую жаркую и сухую погоду запрещены розжиг костров, мангалов и тому подобного в лесной зоне.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует уголовная и административная ответственность:

лишение свободы на срок до 10 лет;

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

Так что любителям грибов и ягод лучше подождать до осенних дождей, когда предмет их «охоты» непременно появится и будет радовать и видом, и вкусом, и количеством.

Обратиться в специализированную диспетчерскую службу лесного хозяйства Московской области в период введения ограничений можно по телефонам 8 (800) 100-94-00, +7 915 245-89-66, а также по электронной почте: clh.rds@mail.ru.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.