Жителям Подмосковья рассказали, как защититься от мошенников

Масштабы кибермошенничества растут. В прошлом году банки предотвратили 72,17 млн попыток злоумышленников похитить деньги у клиентов. Однако преступникам все же удалось похитить у граждан 27,5 млрд рублей — на 74% больше показателей 2023 года. По оценкам Банка России, около 40% похищенного — это деньги, взятые жертвами в кредит (в 2023 — около 25%), сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Чтобы изменить сложившуюся тенденцию и решить проблему комплексно, введены новые правила получения кредитов и займов, которые начнут действовать с 1 сентября 2025 года:

получить деньги по кредиту или займу от 50 тыс. до 200 тыс. рублей можно будет только через 4 часа после заключения договора. Если сумма превышает этот порог, то средства перечислят не раньше, чем через 48 часов. Покупка товаров или услуг в кредит без периода охлаждения будет возможна только при личном присутствии человека в магазине или организации.

период охлаждения не будет устанавливаться для кредитов и займов до 50 тыс. рублей. Также исключение составляют ипотечные и образовательные кредиты, автокредиты (при условии, что деньги зачисляются сразу на счет автодилера), кредиты на рефинансирование ранее взятых обязательств, если это не приведет к увеличению их размера, поскольку в этих видах кредитов риски мошенничества минимальны. Отсрочка также не коснется кредитов и займов, если обязательство по договору принимают несколько созаемщиков или у заемщика есть поручители.

при выдаче кредита или займа с нарушением антимошеннических норм и при возбуждении уголовного дела по факту хищения денег кредитор не сможет требовать исполнения заемщиком обязательств, начислять проценты и передавать долг коллекторам.

«Период охлаждения дает возможность взвесить риски и оценить, для чего на самом деле берутся заемные деньги. Иными словами, это время «на подумать», что особенно важно, когда человек находится под влиянием телефонных мошенников. С большой вероятностью, он успеет прийти в себя, посоветуется с близкими, позвонит в банк и все уточнит. А может и просто зайдет в интернет, прочитает о такой схеме и осознает, что звонили мошенники», — отметил начальник управления ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.

Период охлаждения по кредитам и займам — важная и эффективная мера. Однако главным средством защиты остается бдительность самого человека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.