Жителям Подмосковья рассказали, как распознать обман в мире мобильной связи
Фото - © Adobe Stock
Появилась новая мошенническая схема с «выгодными» мобильными тарифами. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Преступники звонят людям от лица операторов связи и предлагают подключить мобильный тариф с большой скидкой. Они уверяют, что он будет продлеваться автоматически каждые два месяца.
Далее мошенники стараются перевести человека на общение в мессенджерах. Чтобы «гарантировать подключение», они убеждают жертву оплатить тариф сразу за два месяца. Так человек теряет свои средства, а никакого «выгодного» тарифа в итоге не получает.
Чтобы защитить себя и не стать жертвой мошенников, необходимо следовать простым правилам:
- перепроверяйте информацию о тарифах на официальных сайтах операторов связи;
- не сообщайте никому свои персональные данные по телефону;
- не переводите денежные средства на подозрительные счета.
Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области.
Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.