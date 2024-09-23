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Жителям Подмосковья рассказали, как распознать обман в мире мобильной связи

Появилась новая мошенническая схема с «выгодными» мобильными тарифами. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Преступники звонят людям от лица операторов связи и предлагают подключить мобильный тариф с большой скидкой. Они уверяют, что он будет продлеваться автоматически каждые два месяца.

Далее мошенники стараются перевести человека на общение в мессенджерах. Чтобы «гарантировать подключение», они убеждают жертву оплатить тариф сразу за два месяца. Так человек теряет свои средства, а никакого «выгодного» тарифа в итоге не получает.

Чтобы защитить себя и не стать жертвой мошенников, необходимо следовать простым правилам:

перепроверяйте информацию о тарифах на официальных сайтах операторов связи;

не сообщайте никому свои персональные данные по телефону;

не переводите денежные средства на подозрительные счета.

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области.

Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.